¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro, campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

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Con un tiempo acumulado de 29:35:05, Isaac del Toro se proclamó campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 este domingo 14 de junio en Francia

Isaac del Toro, campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes | Claro Sports

Isaac del Toro cerró una semana memorable en Francia al proclamarse campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 este 14 de junio. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG aseguró el título de la clasificación general con un tiempo acumulado de 29 horas, 35 minutos y 5 segundos, suficiente para superar por 54 segundos al australiano Luke Tuckwell y por 1 minuto y 17 segundos al español Juan Ayuso. Con este resultado, el bajacaliforniano conquistó una de las competencias más importantes de preparación rumbo al Tour de Francia y confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada.

La victoria definitiva llegó después de una brillante actuación en la última etapa, donde Isaac del Toro se quedó con el triunfo tras completar el recorrido en 3 horas, 35 minutos y 7 segundos. El mexicano cruzó la meta con un minuto de ventaja sobre Juan Ayuso y 1:02 sobre Tobias Halland Johannessen, resultado que le permitió dar el salto desde la tercera posición hasta la cima de la clasificación general. Gracias a esta exhibición en la montaña, Del Toro selló una remontada espectacular y sumó otro capítulo histórico para el ciclismo mexicano en el escenario internacional. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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