Osmar Olvera gana su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2026

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Juan Celaya acompañó a Olvera en el podio con la presea de bronce | Claro Sports

México volvió a dominar los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una actuación memorable de Osmar Olvera, quien conquistó la medalla de oro en el trampolín de 3 metros varonil con una exhibición de principio a fin. El mexicano se colgó su tercer oro en tres pruebas con un registro de 535.30 unidades, puntuación que lo convirtió en el campeón con amplia ventaja sobre sus rivales.

La jornada fue redonda para la delegación mexicana, ya que Juan Celaya aseguró la medalla de bronce con 458.05 unidades, firmando un nuevo doble podio nacional. Entre ambos se ubicó el colombiano Luis Uribe, quien se quedó con la plata tras sumar 503.90 puntos y ser el único competidor capaz de mantenerse relativamente cerca del ritmo impuesto por Olvera. NOTA COMPLETA AQUÍ.