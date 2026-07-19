Pachuca arranca el Apertura 2026 con goleada sobre Pumas

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Los felinos arrancan el certamen con derrota | Imago7

Pachuca abrió el Apertura 2026 con una victoria contundente de 3-0 sobre Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, marcando el inicio del ciclo de Esteban Solari al frente del equipo auriazul. Elías Montiel abrió el marcador, mientras que Salomón Rondón se encargó de cerrar la cuenta con un doblete que aseguró los tres puntos para los Tuzos en la jornada inaugural. Checa toda la información en nuestra CRÓNICA.