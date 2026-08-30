Pachuca reacciona y le arrebata el triunfo a Chivas

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Los Tuzos evitaron que el chiverío se fuera de Hidalgo con el triunfo | Imago7

Pachuca y Chivas empataron 1-1 en la jornada 6 del Apertura 2026, en un partido que comenzó con ventaja para el Rebaño gracias al gol de Roberto ‘Piojo’ Alvarado al minuto 2. Los rojiblancos controlaron buena parte del primer tiempo, pero los Tuzos reaccionaron tras el descanso y encontraron la igualada con un penal convertido por Salomón Rondón al 78’, después de una revisión del VAR. Chivas buscó recuperar la ventaja en los minutos finales, aunque el marcador ya no se movió. Revive las acciones del cotejo en nuestra CRÓNICA.