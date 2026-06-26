Países Bajos vence a Túnez, cierra líder de grupo y Katia Itzel García hace historia en el Mundial 2026

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La mexicana debutó como árbitra mundialista en el duelo del Grupo F | Reuters

Países Bajos cumplió con el trámite y derrotó 3-1 a Túnez para cerrar la fase de grupos invicto y como líder del Grupo F. El equipo de Ronald Koeman resolvió temprano con un autogol de Elyes Skhiri y un tanto de Brian Brobbey; aunque Túnez descontó con Hazem Mastouri, Jan Paul van Hecke sentenció el marcador.

El partido también quedó marcado por el debut mundialista de la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien dirigió sin grandes polémicas en Kansas City. Con el triunfo, la ‘Naranja Mecánica’ avanzó a dieciseisavos, donde se medirá a Marruecos en un duelo atractivo rumbo a las rondas decisivas. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA