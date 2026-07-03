Portugal revive con épica remontada y deja fuera a Croacia en el Mundial 2026

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Cristiano Ronaldo tras su gol ante Croacia l REUTERS/Mike Segar

Portugal mantuvo vivo su sueño en el Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Croacia en un intenso duelo de dieciseisavos de final disputado en el Estadio Toronto. El conjunto dirigido por Roberto Martínez logró una remontada en los minutos finales con goles de Cristiano Ronaldo, desde el punto penal, y Gonçalo Ramos, que apareció en el tiempo de compensación para sellar la clasificación a octavos de final ante la desesperación croata.

El encuentro tuvo momentos de alta tensión desde el arranque del segundo tiempo, cuando Ivan Perišić adelantó a Croacia y puso contra las cuerdas a Portugal. Sin embargo, el equipo luso reaccionó con carácter, encontró el empate desde los once pasos tras revisión del VAR y sostuvo la presión hasta el cierre, en un partido que también reunió a Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en un posible último capítulo mundialista entre ambos referentes. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM