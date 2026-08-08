Pumas no puede con Cincinnati y tienen un pie fuera de la Leagues Cup

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Pumas no puede con Cincinatti | Reuters

Pumas volvió a quedarse sin victoria en la Leagues Cup tras perder 2-0 ante FC Cincinnati, resultado que compromete su continuidad en el torneo después de dos partidos sin sumar un triunfo.

El conjunto universitario tuvo momentos de control y generó opciones en ambas mitades, pero no logró convertir. Cincinnati aprovechó sus oportunidades y terminó definiendo el encuentro con goles de Pavel Bucha y Kenji Mboma Dem.

El partido comenzó con llegadas en las dos áreas. Cincinnati avisó al minuto 2 con un remate de Mboma Dem, mientras Pumas respondió poco después con un cabezazo de Luciano Herrera que salió desviado. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ