Pumas sorprende a Toluca y lo derrota en el Infierno

GENERANDO AUDIO...

El conjunto universitario se impone 2-1 a los Diablos en el Nemesio Díez en la jornada 2 del Apertura 2026

Pumas derrota a Toluca en el Nemesio Díez. | Imago 7

Los Pumas lograron un triunfo importante en el Nemesio Diez durante la segunda jornada del Apertura 2026. Tras una actuación discreta en casa frente a los Tuzos del Pachuca, el equipo dirigido por Esteban Solari se sobrepuso a las dificultades y venció a Toluca por 2-1.

El partido estuvo marcado por oportunidades para ambos equipos y algunos errores defensivos, lo que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos. La reacción universitaria permitió sumar tres puntos valiosos y mejorar la imagen después de su debut en el torneo. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA