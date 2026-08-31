Rayados cae en casa ante San Luis, previo a su duelo de semifinales de Leagues Cup ante América

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Los Rayados suman tres derrotas en seis encuentros | Imago7

Los Rayados de Monterrey sufrieron su tercera derrota en el Apertura 2026, tras caer 1-3 ante el Atlético de San Luis, dentro de la jornada 6 del Apertura 2026. David Rodríguez y Rafa Llorente adelantaron a los potosinos en el primer tiempo, mientras el VAR anuló un gol de Omar Gálvez. Monterrey reaccionó en el complemento con Hugo Cuypers, pero Óscar Macías marcó el tercero al 79’ para sentenciar el partido y darle a San Luis su primera victoria del torneo. Checa la crónica AQUÍ.