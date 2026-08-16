Rayados golea a FC Juárez y toma la cima del Apertura 2026

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Rayados toma la cima del Apertura 2026 | Imago7

Monterrey firmó una noche contundente en el Gigante de Acero al imponerse 6-1 a FC Juárez en la jornada 4 del Apertura 2026. Luca Orellano abrió el marcador, Diego Rossi amplió la ventaja y Hugo Cuypers puso el tercero antes de que Óscar Estupiñán descontara para los Bravos. Orbelín Pineda marcó el 4-1 antes del descanso y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

En el complemento, Lucas Ocampos anotó el quinto con un disparo desde fuera del área, mientras que Jorge ‘Corcho’ Rodríguez cerró la goleada con un cabezazo en tiempo de compensación. El triunfo permitió al equipo de Matías Almeyda llegar a nueve puntos y colocarse momentáneamente como líder de la clasificación general. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA