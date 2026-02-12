Regina Martínez, en vivo: esquí de fondo, final 10 km salida por intervalos libre en Milano Cortina

GENERANDO AUDIO...

Sigue a Regina Martínez en vivo en Milano Cortina | Claro Sports

México no había contado con una representante en el esquí de fondo femenil dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno, hasta la aparición de Regina Martínez. La atleta logró una plaza histórica para el país tras su desempeño en el Campeonato Mundial de la FIS celebrado en Trondheim, Noruega.

Su camino internacional comenzó en 2021, cuando hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en un Campeonato Mundial de esquí nórdico. Desde entonces, ha continuado su desarrollo competitivo con la mira puesta en seguir creciendo en la disciplina.

Cuatro años después volvió a presentarse en una justa mundialista, donde su actuación en Trondheim 2025 terminó por asegurar la cuota olímpica para México rumbo a Milano Cortina 2026 y la posibilidad de ser elegida para representar al país en la máxima cita invernal. Sigue su participación en la pantalla de Claro Sports aquí

