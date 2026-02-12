Atleta noruego gana bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno y luego confiesa haber engañado a su novia

GENERANDO AUDIO...

Sturla Holm Lægreid habló sobre infidelidad a su expareja. Foto: AFP

Lo que en principio era un momento de celebración deportiva se convirtió en uno de los momentos más comentados y virales de estos Juegos Olímpicos de Invierno, el atleta noruego Sturla Holm Lægreid, de 28 años, ganó la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros de biatlón y, en una entrevista transmitida en vivo por televisión, confesó a millones de televidentes que le había sido infiel a su novia.

El pasado martes 10 de febrero, Lægreid concluyó la carrera individual masculina con un tiempo que le valió el tercer lugar en el podio, detrás de su compatriota Johan-Olav Botn (oro) y del francés Éric Perrot (plata). Apenas finalizada la justa, el noruego fue entrevistado por la cadena estatal NRK para compartir sus impresiones sobre la carrera y su logro olímpico.

Sin embargo, lo que debía ser una breve declaración sobre su experiencia deportiva tomó un rumbo inesperado cuando el medallista, con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, empezó a hablar de su vida personal.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida… Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida al serle infiel”, dijo Lægreid, visiblemente afectado, mientras las cámaras continuaban grabando.

“Hablé con ella hace una semana y nuestra relación terminó”, continuó el biatleta, quien describió la situación como “las peores semanas de mi vida”. “Quizá muchos hoy me vean de una manera diferente, pero solo tengo ojos para ella”, agregó con lágrimas.

El momento no solo captó la atención de quienes seguían los Juegos Olímpicos, sino que el video de la confesión se volvió viral en cuestión de minutos, generando miles de comentarios en redes sociales.

Tras la transmisión en vivo, usuarios de internet no tardaron en reaccionar con una mezcla de sorpresa, incredulidad, humor y crítica. Muchos señalaron que, aunque la honestidad es valiosa, el momento elegido parecía inapropiado para una confesión tan personal.

Otros debatieron si este gesto podría considerarse un intento de recuperar a su exnovia o una forma de “suicidio social” para demostrar el nivel de su arrepentimiento.

Este episodio también desencadenó críticas hacia Lægreid por, según algunos comentaristas, robarle protagonismo al logro de su compatriota Botn. Tras la controversia, el medallista publicó un comunicado de disculpa en el que afirmó que lamentaba haber traído su vida privada al centro de atención en un día dedicado a celebrar los éxitos de la biatlón noruega.

“Profundamente lamento haber compartido esta historia personal en un día de celebración para nuestro equipo”, dijo Lægreid, reconociendo que su confesión eclipsó la medalla de oro de su compañero Botn y atrajo un enfoque no deseado sobre su exnovia.

Añadió que no hablará más sobre este asunto públicamente y que espera concentrarse en lo que queda de los Juegos Olímpicos.

“Estos días no soy yo mismo y no pienso con claridad. Mis disculpas a Johan-Olav, que merecía toda la atención tras ganar el oro. También van para mi exnovia, que sin quererlo acabó en el punto de mira de los medios de comunicación. Espero que le vaya bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé a más preguntas sobre esto”, expresó.

¿Cómo reaccionó su exnovia?

La expareja de Lægreid también rompió el silencio tras la viralización del video, en una declaración al medio noruego VG, ella calificó la situación como dolorosa y difícil de perdonar, asegurando que no había elegido ser parte del foco mediático y que la experiencia la había afectado más de lo que esperaba. Dijo además que ha recibido apoyo de familiares y amigos desde que la historia se hizo pública.

La mujer afirmó que, a pesar del gesto de arrepentimiento del medallista, es difícil imaginar un futuro de reconciliación, especialmente después de la forma en que se expuso la situación en la televisión y en redes sociales.

“Es difícil perdonar(lo). Incluso después de una declaración de amor delante del mundo entero”, según VG.

“No elegí que me pusieran en esta situación, y es doloroso tener que soportarlo. Estuvimos en contacto y es consciente de mis sentimientos al respecto”, dijo al periódico.

