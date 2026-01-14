Renata Zarazúa muestra quemaduras solares y exhibe las altas temperaturas rumbo al Australian Open 2026

GENERANDO AUDIO...

Las dolorosas quemaduras de Renata Zarazúa en Australia | Foto: AFP

Renata Zarazúa, tenista mexicana de 28 años, participó en el torneo de Hobart como parte de su preparación rumbo al Australian Open 2026. Más allá de su actuación en la cancha, las redes sociales explotaron cuando la atleta compartió una foto de sus quemaduras por el sol de Australia.

El Abierto de Australia 2026 tendrá lugar del 18 de enero al 1 de febrero en el Melbourne Park de Victoria, Australia. Hasta el momento, no se han dado a conocer las fechas y rivales de la mexicana en el torneo Grand Slam, el primer gran reto del año que afrontará entre altas temperaturas.

¡Ouch! Renata Zarazúa muestra quemaduras por el sol de Australia

Este martes 13 de enero, Renata Zarazúa compartió una fotografía antes de su duelo de octavos de final en Hobart ante la estadounidense Iva Jovic, mostrando las severas quemaduras que ha sufrido en Australia como efecto del sol.

“El sol de Australia no es una broma”. Renata Zarazúa

Unas horas más tarde, la tenista mexicana subió otra historia de Instagram, en la que mostró una disminución del enrojecimiento y agradeció los remedios que le compartieron.

“¡Gracias por sus consejos! Ya se mejoró todo”, escribió sobre la fotografía en la que se nota una clara mejoría de las quemaduras solares.

Las imágenes de Renata Zarazúa han servido para dimensionar las condiciones climáticas en las que tenistas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner competirán durante el próximo Australian Open 2026.

Preparación de Renata Zarazúa rumbo al Australian Open termina en derrota

La foto que reflejaba las quemaduras de la mexicana corresponde a momentos previos al duelo que sostuvo contra Iva Jovic en los octavos de final del Torneo de Hobart en la previa del Abierto de Australia.

Renata Zarazúa cayó en la cancha central por marcador de 6-1 y 6-2 ante la estadounidense este martes 13 de enero.

La estadounidense, número 30 del mundo, dominó con su primer servicio. La mexicana tuvo algunas ocasiones, pero falló sus dos puntos de quiebre en el encuentro, que concluyó en que una hora y 13 minutos, según la crónica de Claro Sports.

Cabe destacar que Zarazúa tuvo un triunfo que le sirvió de motivación, pues el pasado domingo 11 de enero remontó para vencer a Hailey Baptiste por 6(5)-7(7), 6-3 y 6-3 antes de la derrota en octavos ante Jovic.

Quejas por calor australiano no son nuevas

En 2014, Novak Djokovic rompió un huevo sobre la cancha y en instantes se cocinó, mientras que Jo-Wilfried Tsonga replicó esto, pero sobre una sartén.

El mismo año que Djokovic y Tsonga frieron huevos, Frank Dancevic se desplomó en la cancha durante un partido.

El año pasado, un recogepelotas y Jannick Sinner comenzó a temblar por las altas temperaturas.

Cabe destacar que el 18 de enero, día en que comienza oficialmente el Abierto de Australia, se pronostica una temperatura máxima de 27 grados centígrados (°C).

La mexicana buscará una nueva hazaña en el Abierto de Australia

Renata Zarazúa disputará el Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año, que será el décimo en su carrera y noveno consecutivo, de acuerdo con Claro Sports.

El Abierto de Australia, inaugurado en 1905, tendrá lugar del 18 de enero al 1 de febrero de 2026 y se disputará en Melbourne Park (Victoria, Australia).

El cuadro individual del Abierto de Australia se sorteará el jueves 15 de enero en horario por confirmar. Por otro lado, el cuadro de dobles será definido el sábado 17 de enero.

Fase previa: Lunes, 12 de enero – Miércoles, 14 de enero; Jueves, 15 de enero

Cuadro final: Domingo, 18 de enero – Martes, 27 de enero; Miércoles, 28 de enero – Jueves, 29 de enero; Viernes, 30 de enero

Final de Dobles: Sábado, 31 de enero

Final Individual: Domingo, 1 de febrero

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Lorenzo Musetti serán algunos de los principales candidatos en Melbourne.

Cabe destacar que Sinner ganó el título individual del Abierto de Australia 2025 venciendo 6-3, 7-6(4), 6-3 a Alexander Zverev en la final.

