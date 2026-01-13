Cruz Azul vs. Atlas, Jornada 2 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul recibe al Atlas.

La Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo de contrastes cuando Cruz Azul reciba al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc. Tras una primera fecha con resultados disparejos, ambos equipos buscarán un triunfo que los mantenga en la pelea desde el inicio del torneo.

Cruz Azul intentará reaccionar después de un complicado arranque, al perder 2-1 ante León, mientras que Atlas llega con confianza tras una victoria que reforzó su solidez defensiva y su personalidad como visitante en la liga ante el Puebla.

¿Cuándo y a qué hora se juega Cruz Azul vs. Atlas?

Fecha y hora del Cruz Azul vs. Atlas ¿Cuándo? Miércoles 14 de enero de 2026

Miércoles 14 de enero de 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Cuauhtemoc, Puebla

Estadio Cuauhtemoc, Puebla ¿Dónde verlo? TUDN

¿Cómo llegan los equipos?

Cruz Azul

La Máquina arrancó el Clausura 2026 con una derrota 2-1 ante León en la Jornada 1, mostró momentos ofensivos, pero volvió a tener desajustes defensivos y le faltó contundencia para llevarse puntos como visitante, lo que obliga al equipo dirigido por Nicolás Larcamón a reaccionar cuanto antes ante su afición.

Además, en este torneo Cruz Azul no jugará como local en su sede anterior; para el Clausura 2026 el club se mudó al Estadio Cuauhtémoc de Puebla tras terminar su contrato de localía en la Ciudad Universitaria de la UNAM.

Atlas

Los rojinegros, dirigidos por Diego Cocca, comenzaron la temporada con el pie derecho: vencieron 1-0 al Puebla en casa durante la Jornada 1, mostrando orden defensivo y una identidad sólida en el marcador. Ese triunfo le da al equipo rojinegro tres puntos y buena confianza de cara al choque ante Cruz Azul.

Atlas ha destacado por ser un equipo intenso, con buena concentración atrás y ambición ofensiva, especialmente cuando logra mantener el arco en cero en su propio estadio.

¿Quién es el favorito según la IA?

La inteligencia artificial, tomando en cuenta el rendimiento reciente de ambos equipos (resultados, solidez defensiva y ofensiva, localía, contexto de plantilla y desempeño en la pretemporada), señala que:

Atlas parte como ligero favorito para llevarse los tres puntos, gracias al impulso de su triunfo inicial y su orden colectivo.

Cruz Azul, pese a tener la motivación de jugar en casa para reaccionar, todavía arrastra cierta irregularidad que le resta ventaja.

La IA destaca que será un duelo parejo, donde el factor mental y la eficacia frente al arco serán determinantes para inclinar la balanza.

Posible marcador según la IA

Cruz Azul 1-2 Atlas: escenario proyectado destacando el impulso ofensivo del Atlas y las dudas defensivas de Cruz Azul.

Empate 1-1: resultado alternativo si Cruz Azul muestra mejor control de la pelota y capacidad de reacción.

Cruz Azul enfrentará un compromiso clave en su casa provisional tras un arranque desafiante del Clausura 2026, mientras que Atlas llega con confianza y ritmo tras una victoria inicial.

Ambos equipos tienen necesidades claras: La Máquina busca su primera victoria de torneo, y los Zorros quieren seguir sumando y escalar posiciones desde temprano. El duelo promete intensidad, oportunidades de gol y un choque táctico interesante para la Jornada 2.

