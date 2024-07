Siboldi rompe el silencio sobre su salida de Tigres y acusa a directivos

Siboldi acusa a directivos de Tigres de intervenir teléfonos. Foto: AFP

Robert Dante Siboldi rompió el silencio a casi dos meses de que dejó ser DT de Tigres y mediante una carta publicada en su cuenta de “X” (antes Twitter), acusó a los directivos Mauricio Culebro y Mauricio Doehner de calumnia.

El uruguayo relató que le informaron que su auxiliar Miguel Fuentes le habría dado información táctica a Monterrey en la Liguilla del Clausura 2024, pero nunca le presentaron ninguna prueba.

Ver más Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

“Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: ‘Nos traicionaron’ y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó. Que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada (alineación, idea de juego, parado táctico, toda la estrategia de juego) a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final. Yo no daba crédito a lo que escuchaba”, señaló al inicio del comunicado, tras reunirse con ellos el pasado 2 de junio.

[TE PUEDE INTERESAR: Robert Dante Siboldi niega las acusaciones sobre supuesta filtración]

El entrenador señaló que tras esto, se reunió con el resto de su cuerpo técnico y pese a que en una primera instancia había creído lo dicho por los directivos, finalmente reflexionó que no le habían presentado ninguna prueba.

El exdirector técnico de Tigres relata que más tarde recibió una llamada de Miguel Fuentes, quien le revela que fue interrogado sobre el supuesto arreglo que había hecho con Monterrey para que su historia tuviera sentido.

Además, el auxiliar dijo que revisaron su celular y lo grabaron, por lo que pidió copia de la grabación y de las supuestas pruebas que lo inculpaban, mismas que se le negaron.

Siboldi pidió pruebas a dirigentes de Tigres

El 4 de junio, Robert Dante Siboldi afirma que le pidió las pruebas a Culebro y Doehner, motivo por el cual ellos se molestan al considerar que no estaba confiando en su palabra.

Culebro es presidente de Tigres y Doehner es titular de Sinergia Deportiva, es decir, el enlace entre el club con la cementera Cemex y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A ellos, Siboldi también los acusó de incluso haber intervenido teléfonos para hacer su investigación, en la cual Culebro y Doehner llegaron a sospechar también de Antonio Sancho, gerente deportivo de Tigres que hace unas semanas abandonó la institución

Finalmente, le entregaron unas hojas en blanco y negro mismas que asegura, eran prácticamente ilegibles, de los supuestos chats de Fuentes, mismas que desechó y no creyó.

Siboldi cierra su carta lamentando que personas como Mauricio Culebro y Mauricio Doehner estén al frente de un club que “quiere tanto” como lo es Tigres.

“Triste que estos pseudodirigentes sean hoy las cabezas de un club al que tanto quiero. Muy triste nuestra salida, deplorable las formas. No lo merecíamos”, firmó Siboldi.

Indicó que presentó una demanda en su contra y tras varias reuniones entre abogados, dice que no hay disposición de la UANL para aclarar los hechos y limpiar su imagen y la de su cuerpo técnico.