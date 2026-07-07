Suiza resiste, Colombia perdona y los penales dictan el adiós cafetero del Mundial

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Colombia se queda en la orilla: Suiza la elimina en penales. Reuters

Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 tras igualar 0-0 en Vancouver y ganar 4-3 en la tanda de penales. El partido fue cerrado, con pocas concesiones y con los arqueros Gregor Kobel y Camilo Vargas como protagonistas en momentos clave.

Colombia tuvo sus mejores oportunidades en el tiempo extra, con un cabezazo de Lucumí al travesaño y una ocasión clara de Jáminton Campaz, pero no logró romper el empate. Suiza resistió, llevó la definición a los penales y consiguió el pase a cuartos de final, donde enfrentará a Argentina. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM