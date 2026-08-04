Tahiel Jiménez firma hat-trick y lleva a México a semifinales en los Juegos Centroamericanos

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El Tri está a un triunfo de asegurar metal en Centroamericanos | @miseleccionsubs

México avanzó a las semifinales del fútbol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de vencer 4-1 a Guatemala en el Estadio Cibao FC. El Tricolor tuvo que remontar un autogol en los primeros minutos y encontró la respuesta con un hat-trick de Tahiel Jiménez, mientras Rogelio González marcó el cuarto tanto. El resultado, combinado con la victoria de Venezuela sobre República Dominicana, permitió que la selección mexicana terminara como líder del Grupo A y asegurara su lugar en la siguiente ronda, donde enfrentará a Panamá. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.