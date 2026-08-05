Tigres vence en penales a Real Salt Lake y suma dos puntos en Leagues Cup

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Tigres se impone en penaltis al Real Salt Lake | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Tigres inició su participación en la Leagues Cup 2026 con dos puntos después de empatar 1-1 ante Real Salt Lake y quedarse con la unidad extra en la tanda de penales. Juan Brunetta abrió el marcador al minuto 6 tras una asistencia de cabeza de Rodrigo Aguirre, pero Pablo Ruiz igualó diez minutos más tarde con un disparo de media distancia que dejó sin opciones al guardameta felino.

El conjunto felino buscó recuperar la ventaja durante la segunda mitad, aunque también tuvo que resistir varias llegadas del equipo estadounidense. Tras mantenerse el empate en los 90 minutos, Tigres convirtió sus seis disparos desde los once pasos y ganó 6-5. Zach Booth falló el sexto cobro de Real Salt Lake al estrellarlo en el poste, mientras Jesús Garza marcó el penal definitivo para asegurar el punto adicional. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM