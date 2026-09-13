Tigres y Rayados no se hacen daño en el Clásico Regio

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Tigres y Rayados no se hacen daño | Imago 7

Los Tigres salieron librados de su visita a Rayados tras empatar 0-0 en el Clásico Regio 143, en un encuentro que dejó mucho que desear.

El duelo inició con mucha presión ofensiva por parte del conjunto local, que apenas a los 17 segundos provocó un error en la salida de Alan Franco que estuvo cerca de terminar en gol de Lucas Ocampos; sin embargo, su disparo se fue por encima del marco rival. Lo que parecía ser un comienzo prometedor terminó convirtiéndose en un partido bastante trabado. Pese al dominio albiazul, la acción de mayor peligro fue para los felinos, aunque Ricardo Monreal tomó una pésima decisión.

La reciente incorporación auriazul pudo romper el cero antes del descanso al ganar una descolgada ante las marcas defensivas albiazules. Sin embargo, decidió finalizar la jugada con un disparo que fue tapado por Esteban Andrada, cuando pudo ceder el balón hacia Rodrigo Aguirre. De haber tomado otra decisión, otra historia estarían contando los auriazules de cara al entretiempo. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ