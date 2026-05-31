Toluca conquista la Concachampions tras vencer a Tigres en penales

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Tercer título regional para los Diablos | Imago7

Toluca se consagró campeón de la Concachampions 2026 tras vencer a Tigres en una tanda de penales que se extendió hasta la muerte súbita, con marcador final de 6-5 luego de un empate 1-1 durante 120 minutos. Con este triunfo, los Diablos Rojos lograron su tercer título de Concacaf, sumándose a los obtenidos en 1968 y 2003, consolidando nuevamente su presencia en el palmarés internacional de la región bajo la dirección de Antonio Mohamed. Checa todos los detalles AQUÍ.