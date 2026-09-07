Toluca conquista la Leagues Cup 2026 y aumenta su colección de títulos

GENERANDO AUDIO...

Toluca campeón de la Leagues Cup 2026. Claro Sports

Toluca se coronó campeón de la Leagues Cup 2026 tras vencer 2-0 a Monterrey en la final. Alexis Vega abrió el marcador al minuto 4 después de aprovechar un rebote dentro del área, mientras Helinho amplió la ventaja al 70. Rayados generó oportunidades durante el encuentro, pero no logró superar a Hugo González ni capitalizar sus llegadas.

El equipo de Antonio Mohamed controló la ventaja en la recta final y estuvo cerca de marcar un tercer gol con un disparo de Jorge Díaz que terminó en el poste. Con el triunfo, los Diablos Rojos sumaron un nuevo trofeo a su palmarés y se convirtieron en el primer club mexicano en ganar la Leagues Cup bajo su formato actual. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM