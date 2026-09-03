Toluca deja en el camino a León y avanza a la final de la Leagues Cup 2026

GENERANDO AUDIO...

Jugadores de Toluca en festejo tras gol ante León | Imago7

Toluca derrotó 2-0 a León y consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup 2026, en una semifinal disputada este miércoles en el Shell Energy Stadium. Federico Pereira abrió el marcador en la primera mitad y Federico Viñas amplió la diferencia después del descanso para colocar a los Diablos Rojos en el partido por el campeonato.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed esperará al ganador de la otra semifinal entre América y Monterrey para conocer a su rival del próximo domingo, mientras que León todavía tendrá un compromiso dentro del torneo. La Fiera disputará el partido por el tercer lugar, encuentro que necesita ganar para conseguir un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027.

LEE LA NOTA COMPLETA…