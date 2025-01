Jaden Ivey tuvo que ser retirado del juego. FOTO: AFP

Jaden Ivey jugador de la NBA en los Detroit Pistons sufrió una grave lesión durante el juego contra Orlando Magic, tuvo que ser retirado de la cancha en una camilla.

Detroit terminó por ganarle a Orlando 105 vs 96, al terminar el encuentro de esta noche en el Little Cesars Arena, sin embargo, Jaden Ivey no alcanzó a ver la victoria del equipo.

Jaden Ivey queda lesionado luego de una falta

La lesión del jugador de Detroit se dio poco después de colisionar contra Cole Anthony de Orlando, quien se deslizó desde atrás para ganar un balón dividido en el último cuarto, pero al no alcanzar chocó contra su rodilla izquierda, la cual se dobló lateralmente derribándolo.

El jugador de 22 años terminó tendido en la duela retorciéndose del dolor a tan solo unos minutos de que terminara el juego.

En seguida acudió la ayuda médica de los Pistons y los jugadores en la cancha se reunieron a su alrededor para ver qué le ocurría.

Por un lado, se pudo ver a Cole Anthony muy preocupado por la lesión que le causo accidentalmente a su contrincante y por otro a los jugadores de ambos equipos aplaudiendo la actuación de Jaden quien tuvo que salir en camilla.

Jaden Ivey promedia 17.6 puntos en cada partido, y aunque el entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff ha señalado un bajo rendimiento del equipo, hila una racha ganadora de cuatro victorias en casa, en contraste con los primeros 13 partidos de esta temporada en la NBA.

Los seguidores de los Pistons, esperan que esta primera victoria de 2025 de Detroit sea parte de una secuencia ganadora para este año y que Ivey regrese a las duelas.