Pentagón Jr. o Penta Zero Miedo llega a WWE | Foto: Facebook (Pentagón 0M)

Pentagón Jr., luchador mexicano también conocido como “Penta Zero Miedo“, llegará a World Wrestling Entertainment (WWE), según adelantó la propia empresa con un video en el que reveló la silueta del oriundo de Ecatepec, Estado de México.

Así anunciaron a Pentagón Jr. en WWE

Durante la transmisión del Monday Night RAW, show semanal de WWE, se reveló un videoclip corto con el número “0” y, finalmente, una silueta con la máscara de Pentagón Jr.

Las redes sociales de la compañía de Paul Levesque “Triple H” también compartieron el adelanto, en donde no se dio a conocer ni la fecha de debut ni la nueva identidad del enmascarado.

Cabe destacar que éste no fue el primer spot del “Penta Zero Miedo” en el programa de los lunes, pues este tipo de videos aparecieron dos semanas antes, únicamente mostrando el “0” que ya adelantaba la llegada del mexicano que perteneció a All Elite Wrestling (AEW) hasta agosto de este año.

Al momento, o se ha anunciado oficialmente la fecha en la que podría debutar Pentagón Jr. en WWE, en redes sociales circula el rumor de que podría hacer su primera aparición el lunes 6 de enero, cuando RAW debute en Netflix a nivel global.

¿Quién es “Penta Zero Miedo”?

Pentagón Jr., nacido en Ecatepec el 26 de febrero de 1985, es un luchador enmascarado mexicano que debutó con dicho nombre en 2012, aunque su carrera comenzó en 2008 en el terreno independiente hasta llegar a AAA en 2010, donde usó los nombres de Dark Dragon y Zairus.

El mexiquense es hermano del también luchador conocido como “Rey Fénix“, con quien conformó la pareja llamada “Lucha Brothers” en AEW y en diversas promociones independientes de Estados Unidos; su padre era conocido bajo el nombre de “Fuego“.

El heredero del “legado maldito” de Pentagón

En diciembre de 2012, el enmascarado apareció por primera vez en AAA bajo el nombre de Pentagón Jr., y en 2019 reconoció que múltiples personas le recomendaron no usar dicho personaje por una supuesta maldición en torno a quienes lo usaron antes que él.

“Cuando me dieron el nombre de Pentagón Jr., mucha gente me decía que no tomara el personaje porque era un nombre maldito, a mis antecesores les había pasado cosas feas, incluso uno quedó lastimado”. Penta Zero Miedo

Jesús Andrade Salazar fue el primero en utilizar el nombre y máscara de Pentagón en 1995, convirtiéndose en un personaje popular dentro de AAA, según dijo en entrevista para Canal 6 en 2020.

El 6 de marzo de 1996, durante una función en Aguascalientes, se disputó una lucha de tercias entre La Parka, Octagón y Rey Misterio Jr. contra Psicosis, Pierroth Jr. y Pentagón.

En una secuencia, La Parka lanzó por los aires a Pentagón, quien cayó de espalda de manera abrupta sobre la lona. El luchador se quedó pasmado sobre el ring por varios segundos hasta que su rival trató de continuar la lucha y se dio cuenta de que algo no andaba bien.

Cuando La Parka se percató de que Pentagón estaba inconsciente, trató de hacerle rehabilitación cardiopulmonar (RCP) encima del cuadrilátero, interrumpiendo momentáneamente las acciones hasta que fue trasladado en camilla.

En su entrevista con Canal 6, explicó que “cayó muy enconchado” para proteger su cabeza, lo que provocó que sus cervicales golpearon la médula, causándole un paro cardiorrespiratorio, por lo que lo dieron por muerto.

“Me bajaron del ring, me subieron a la ambulancia, me estaban dando respiración de boca a boca los paramédicos y no reaccionaba. Llegué al Hospital Miguel Hidalgo, tampoco reaccionaba, me pusieron los electros, no reaccionaba y La Parka insistió: ‘Síganle, síganle’ y ellos, por ver cómo estaba mi compañero, insistieron y que empieza a latir mi corazón”. Jesús Andrade Salazar

El galeno pasó ocho minutos sin respirar, según sus propias palabras, razón por la cual fue inducido a un coma por casi seis días. Cuando despertó, apenas podía hablar y no veía bien, llevándolo a tener deseos suicidas en el hospital, dijo.

Casi tres meses después, Salazar comenzó a caminar de nuevo; sin embargo nunca pudo regresar a la lucha libre, pues trató de entrenar para retomar su carrera y se dio cuenta de que no estaba apto para volver a los cuadrilateros, reconoció en entrevista.

Múltiples personas han usado en nombre de Pentagón, sin lograr éxito, pero uno de los casos más sonados fue el de Pentagoncito, luchador “mini” que, a finales de la década de los años 90, fue inculpado de homicidio cuando volvía de una función en Tlaxcala, según reportó la revista VICE en 2017.

Según el relato de la publicación, fue interceptado por un grupo de personas, quienes a punta de pistola lo llevaron al Ministerio Público, argumentando que cinco personas lo señalaban como responsable de homicidio; y aunque ofreció pruebas de lo contrario, fue llevado a prisión, de donde no ha podido salir.

Pese a la historia del nombre, la más reciente contratación de WWE decidió adoptar el personaje de Pentagón y, al tener que cambiar de nombre para luchar en otras empresas, adoptó el “Zero Miedo“.

“Yo no tenía miedo (…) quise insinuar que no tenía miedo a lo que todo el mundo me decía y como me gustan los corridos, hay un grupo (Los Buitres de Culiacán) que dicen “cero miedo” y de ahí lo adopté”, dijo Pentagón Jr. en 2019.

La carrera y trayectoria de Pentagón Jr.

Pentagón Jr. ha pasado por distintas promociones de lucha libre profesional, en donde ha participado de manera individual y en parejas con su hermano Rey Fénix. Debido a los derechos de autor, ha tenido que usar diferentes nombres, tales como:

Penta Zero Miedo en AEW

Pentagón Jr. en AAA

Penta el 0M en CMLL

Pentagón Dark en Lucha Underground

A lo largo de su trayectoria, no sólo ha luchado en AAA y en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), sino que exportó la lucha mexicana al territorio independiente estadounidense en empresas como Lucha Underground, Pro Wrestling Guerrilla (PWG) e Impact Wrestling hasta llegar a AEW.

En la empresa de Tony Khan, quien buscó ser la competencia de Vince McMahon y WWE en 2019, Penta Zero Miedo fue uno de los luchadores fundadores de la compañía al participar en el primer evento de AEW “Double or Nothing“.

Junto a su hermano, peleó por los campeonatos en parejas de AAA contra Nick y Matt Jackson, “Young Bucks“, perdiendo la pelea, pero iniciando una rivalidad extensa contra los propios hermanos Jackson.

En 2021, los llamados “Lucha Brothers” se alzaron como campeones mundiales en parejas tras vencer en una lucha de jaula a los “Young Bucks“, siendo este uno de los logros más importantes de Penta.

El mexiquense también es responsable de mostrar un estilo de lucha libre mexicana más extrema y agresiva contra rivales como Kenny Omega, Black Puma (Ricochet) e incluso duelos hardcore contra mujeres como Hitokiri (Iyo Sky) y Chelsea Green, en el terreno independiente.

A lo largo de su carrera, Pentagón Jr. ha acumulado los siguientes títulos y logros:

Máscara de Villano IV

AEW World Tag Team Championship (Lucha Bros)

AEW World Trios Championship (con Rey Fénix y PAC)

Ganador del Rey de Reyes AAA

Campeonato Latinoamericano de AAA

Campeonato Mundial en Parejas Mixto de AAA (con Sexy Star)

Impact World Championship

ROH World Tag Team Championship (Lucha Bros)

El propio “Penta Zero Miedo” reconoció en entrevista con el comediante Lalo Elizarrarás que uno de los logros más importantes de su carrera, por encima de cualquier título, fue obtener la máscara de Villano IV en Triplemanía XXX.

Sobre su salida de AEW a WWE

En junio de 2024, Pentagón Jr. confesó a Lalo Elizarrarás que su contrato con AEW estaba a punto de terminar; sin embargo, no confirmó su eventual llegada a WWE.

“Siempre ha habido interés de ellos (WWE) desde antes de All Elite, recién saliendo de Lucha Underground (…) hubo solo un rumor, nunca algo tangible (…) pasó AEW y entramos. Ahorita se suscita otra vez el rumor (…) se empezó a especular, pero yo prefiero el presente, mi presente es AEW pienso dar mi mejores luchas en estos tres o cuatro meses que me quedan”. Pentagón Jr. (Penta Zero Miedo)

En aquella ocasión, también mencionó que si WWE se acercara para buscar sus servicios “tendría que valorarlo porque hay muchos intereses de por medio”, pues reconoció que mucha gente depende de su trabajo, incluyendo quienes le diseñan las máscaras.

“Habrá que ver en dónde están puestos mis intereses en este momento”, dijo el luchador, y seis meses después está cercano a debutar en la empresa de Triple H.

Cabe destacar que el galeno abrió en mayo de 2024 el restaurante de carnitas “Chanchos” en Teotihuacán, Estado de México.

Y aunque destacó la labor de Tony Khan, director de AEW, sí mostró su inconformidad por el papel que tenía junto a su hermano en la compañía.

Cabe destacar que Penta Zero Miedo llega sin su hermano a WWE, quien se encuentra bajo polémica con All Elite Wrestling, empresa que habría frenado su salido rumbo a World Wrestling Entertainment.

Rey Fénix sufrió una fuerte lesión que lo marginó por meses de la actividad y, al vencer su contrato, se le hizo una extensión para compensar el tiempo que estuvo fuera, según el medio Wrestling Observer. Posteriormente, el luchador clamó negligencia médica. “Necesitaba un doctor y me ignoraron por meses“, dijo.

Se desconoce si los “Lucha Brothers” se reencontrarán en el futuro en WWE cuando se solucione el tema contractual de Rey Fénix en AEW, empresa en la que se encuentra “congelado” actualmente.