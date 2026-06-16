Uruguay no pasa del empate ante Arabia Saudita en su debut mundialista

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El partido finalizó 1-1 en Miami | REUTERS

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay en la Copa del Mundo 2026 terminó empatado 1-1, en un duelo intenso donde el conjunto sudamericano fue de menos a más bajo la propuesta de Marcelo Bielsa. Uruguay tuvo la iniciativa desde el arranque con posesiones largas y aproximaciones de Maxi Araújo y Federico Viñas, aunque el portero Al Owais respondió con seguridad, mientras Arabia se replegaba en bloque medio y solo apostó por el contragolpe.

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