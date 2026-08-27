VAR, polémica y triunfo: Toluca supera a Austin FC y avanza a las semifinales de la Leagues Cup 2026

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Toluca supera a Austin FC y sigue soñando con la Leagues Cup. Imago 7

Toluca consiguió su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de superar 1-0 a Austin FC en los cuartos de final, en un encuentro marcado por la tensión, las decisiones arbitrales y la intervención del VAR. Los Diablos Rojos encontraron la diferencia gracias a un penalti convertido por Helinho al minuto 53, después de una falta sobre Jesús Angulo dentro del área. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed supo manejar la ventaja y resistió los intentos del equipo texano durante la segunda mitad.

Austin FC complicó el partido desde el primer tiempo y tuvo momentos para buscar la ventaja, pero la defensa de Toluca respondió ante los ataques de Myrto Uzuni y compañía. El duelo también estuvo marcado por la expulsión de Joseph Rosales tras una revisión del VAR, dejando al equipo de la MLS con menos recursos para buscar el empate. Con la victoria, Toluca se mantiene en la pelea por el título de la Leagues Cup 2026 y enfrentará al León en las semifinales. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM