Venezuela frena el bicampeonato de México en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos 2026

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El Tri cayó en tanda de penales | @miseleccionsubs

México se quedó con la medalla de plata en el fútbol varonil de Santo Domingo 2026 tras perder 3-2 ante Venezuela en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular. Mateo Levy marcó los dos goles del Tricolor, pero en la definición desde los once pasos los fallos mexicanos terminaron por impedir el bicampeonato centroamericano. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.