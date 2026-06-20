Vinicius lidera goleada de Brasil, pero el Jogo Bonito aún queda a deber

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El jugador del Real Madrid fue figura ante los centroamericanos | Reuters

Brasil consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Haití en el Estadio Filadelfia, un resultado que lo dejó momentáneamente en la cima del Grupo C y cerca de los dieciseisavos. Vinicius fue protagonista directo, primero al asistir a Matheus Cunha para el 2-0 y después al firmar el tercer tanto, en una noche en la que la Canarinha dominó desde el inicio, aunque sin recuperar por completo el brillo ofensivo del histórico Jogo Bonito.

La mala noticia para Brasil llegó antes del descanso, cuando Raphinha tuvo que salir por una molestia muscular, encendiendo las alarmas en el equipo de Carlo Ancelotti. En la segunda mitad, el ‘Scratch’ generó ocasiones para ampliar la ventaja, pero también permitió un par de sustos que obligaron a aparecer a Alisson. Con cuatro puntos, Brasil ahora se enfoca en Escocia, su próximo rival en el cierre de la fase de grupos. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA