Tipo de cambio hoy 18 de febrero: dólar cotiza en 17.17 pesos

El valor del peso ante el dólar y otras monedas. Reuters

El precio del dólar este miércoles 18 de febrero de 2026 se cotizó en 17.17 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.1753 M.N. (diecisiete pesos con un mil setecientos cincuenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México hasta el viernes 30 de enero.

Dólar equivale a 17.1753 pesos



equivale a Euro equivale a 20.3184 pesos



equivale a 20.3184 pesos Yen japonés equivale a 0.1121 pesos



equivale a 0.1121 pesos Libra esterlina equivale a 23.2957 pesos



equivale a 23.2957 pesos Yuan chino equivale a 2.4938 pesos

