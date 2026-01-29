Tipo de cambio hoy 29 de enero: dólar cotiza en 17.23 pesos

GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este jueves 29 de enero de 2026 se cotizó en 17.23 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.2322 M.N. (diecisiete pesos con dos mil trescientos veintidós diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México.

Dólar equivale a 17.2322 pesos



equivale a Euro equivale a 20.6252 pesos



equivale a 20.6252 pesos Yen japonés equivale a 0.1129 pesos



equivale a 0.1129 pesos Libra esterlina equivale a 23.7296 pesos



equivale a 23.7296 pesos Yuan chino equivale a 2.4820 pesos

