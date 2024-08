“Accidente”: sinopsis, elenco y más sobre la nueva serie de Ana Claudia Talancón

“Accidente” es una serie de suspenso y drama. Foto: Netflix.

“Accidente” es la nueva serie de Netflix, que Ana Claudia Talancón protagoniza al lado de actores como Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Sebastián Martínez. Cuenta la historia de una tragedia que desatará angustia, culpa y deseo de venganza.

La serie sigue la historia de una familia que vive una tragedia luego de un cumpleaños y cuyas consecuencias afectará la relación entre ellos. Todos se convierten en sospechosos de causar el incidente.

Ana Claudia Talancón describió esta producción como un thriller, “muy bueno”, que irá llevando al público de la mano: “Está súper bien fotografiada, tiene una música increíble y no es nada más es el drama alrededor de del accidente, también tiene acción y también la manera en que van a ir evolucionando sus personajes.

El personaje que interpreta Talancón es Daniela: “Una madre protectora, fuerte, con gran valentía, con una energía y vulnerabilidad hermosísima”, dijo la actriz.

“Obviamente en el transcurso de la serie me toca sufrir una pena horrible, sin embargo, no se queda en eso, al no poder hacer nada al respecto de este accidente, me tocará guiar mi vida hacia las cosas que sí puedo hacer como salvar a mi comunidad y al resto de mi familia protegerlos”, compartió la actriz de “Soy tu fan”.

Por su parte, Sebastián Martínez da vida a Emiliano: “Es un tipo que tú podrías ver como que le funciona todo perfecto y tiene todo bajo control, pero este incidente, este accidente, sacará lo peor de él, muestra lo cobarde que puede llegar a ser una persona frente a una situación. Una persona que se enfrentará a sus peores demonios”, dijo el actor colombiano.

Eréndira Ibarra y Erick Elías también forman parte del elenco

Eréndira Ibarra describió este proyecto como ” muy coral”: Tú te clavas en lo tuyo y sacas tu historia y estás chambeando en lo tuyo, pero de repente poder ver la serie y empezar a ver todo lo que hicieron nuestras compañeras y nuestros compañeros, eso es como de lo que más orgullo me da”.

La actriz confesó a UnoTV.com, que ella en un principio, cuando leyó el guion, no sabía si quería participar en “Accidente”, pues le parecía demasiado doloroso interpretar a una mujer que pierde a un hijo.

“Desde que agarré el primer capítulo y lo leí, sentí el nudo en la garganta. Pensé, yo no sé si me puedo meter en este lío porque duele mucho, pero luego pregunté quién estaba y cuando me dijeron que Alberto Guerra y estaban los ‘Ericks’, pues dije si vas a meter el pie en la alberca de los horrores, pues lo metes acompañado de tus mejores amigos”.

Eréndira Ibarra y Alberto Guerra son pareja en serie “Accidente”. Foto: Netflix.

Erick Elías compartió, que es una serie que hará reflexionar a muchas personas desde que inicia, sobre los accidentes, la venganza, la pérdida y cómo enfrentar os cambios en la vida.

Sinopsis de la serie “Accidente”

Accidente es la historia de gente ordinaria que vive una catástrofe extraordinaria. El que sería un día de celebración, en un segundo se convierte en tragedia para cuatro familias, y los lleva a confrontarse contra lo más profundo de su propia naturaleza.

Mientras todos se convierten en sospechosos de haber causado ese “accidente”, tendrán que lidiar con el dolor, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza. Cada personaje tratará de encontrar la luz después de la oscuridad.

Fecha de estreno

21 de agosto llega “Accidente” a Netflix.

Regina Blandón y Érik Hayser también forman salen en “Accidente”. Foto: Netflix

Elenco de la serie de Netflix “Accidente”

Ana Claudia Talancón

Sebastián Martínez

Alberto Guerra

Eréndira Ibarra

Erick Elías

Erik Hayser

Macarena García

Sebastián Dante

Regina Blandón

Ruben Zamora

Valentina Acosta

Shaní Lozano

Luis Ernesto Franco

Silverio Palacios

Se trata de una creación de Leonardo Padrón (“Pálpito”), dirigida por Gracia Querejeta y Klych López.