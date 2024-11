Tras dos meses de silencio, la actriz Ana Brenda Contreras compartió públicamente el difícil momento que atraviesa luego de la pérdida de su bebé, un hecho que, según sus palabras, “le partió el corazón”. Durante una entrevista en el programa Despierta América, la actriz expresó sus sentimientos y explicó cómo está llevando el proceso de duelo.

“Es un duelo. Todos los duelos no tienen una manera específica de vivirse, pero generalmente se minimizan porque, tal vez, no llegaste a conocer a tu hijo”, expresó Contreras.

En septiembre, Contreras anunció en sus redes sociales que había perdido a su bebé.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos“, expresó Ana Brenda Contreras.

La actriz hizo hincapié en la validación de estas vivencias y en la importancia de hablar de ellas para sanar.

“Estas historias son más comunes de lo que pensamos, pero poco se habla de ello. Lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola, aunque sé que no lo estoy. Hablar sana”, concluyó Contreras.

Ana Brenda Contreras empatiza con mujeres

La actriz resaltó que hablar abiertamente sobre su experiencia le ha ayudado a procesar el dolor y que visibilizar este tipo de situaciones puede ser un apoyo para otras mujeres que enfrentan una pérdida similar.

“Mi humilde opinión es hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos, que de repente no siempre se saben. Y cómo nuestros comentarios y las cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona”, expresó Contreras.

Contreras también recordó un episodio en el que, después de la pérdida de su bebé, recibió preguntas de la prensa sobre sus planes de maternidad. Ana Brenda destacó que este tipo de preguntas pueden ser difíciles para quienes atraviesan estos duelos.

“Un día antes había yo perdido al bebé, del siguiente día me topé con la prensa. No se sientan solas. No sientan que su duelo es menos importante, solamente porque, a lo mejor, las personas no los tenemos tan presentes”.

Ana Brenda Contreras