¿Qué se sabe de la supuesta demanda de Televisa en contra de Anahí?

Anahí estaría enfrentando una demanda. Foto: Cuartoscuro

Anahí se encuentra en el ojo del huracán luego de que se reportara que es investigada por supuesto fraude en el programa “¿Quién es la máscara?”, con el que la integrante de RBD regresó a la pantalla chica. Pero ¿qué se sabe del problema de la intérprete? Unotv.com te da todos los detalles.

¿Qué se sabe de la supuesta demanda contra Anahí?

Fue la revista TVyNovelas quien dio a conocer que la televisora de San Ángel había comenzado una pelea legal contra la cantante, supuestamente porque filtró información del programa “¿Quién es la máscara?”.

Según la información, junto a Anahí también estaría involucrada su representante Danna Vázquez. Por su parte, Maxine Woodside reveló cómo fue el supuesto fraude hecho en la emisión.

“Hablé con dos personas de Televisa y dicen que sí, que la demanda está hecha de Televisa Univisión hacia Anahí y hacia Danna Vázquez”, reveló Maxine Woodside en su programa de radio.

De acuerdo con la presentadora, Danna habría conseguido los nombres de los participantes que se encontraban de incógnitos gracias a una botarga; nombres que habría entregado a Anahí para que, presuntamente, pudiera ‘atinar’ a los famosos.

Anahí responde: niega acusaciones

Después de que comenzara a circular la versión de que Anahí enfrenta un problema legal por supuesto fraude en el programa, la también actriz utilizó una cuenta su Instagram para dar a conocer un comunicado en donde negó que las acusaciones fueran verdad.

“Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas… Yo jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios. Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos. Yo no tengo nada que ocultar”

En el comunicado, retomado por varias cuentas, la famosa aseguró que se trata de “argumentos absurdos” con los que pretenden dañar su imagen y su carrera.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo”

Además, la cantante adelantó que también actuará por la vía legal para salvaguardar su nombre y su reputación.

“No dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir. Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y prevalezca la verdad”.

Por su parte, Danna Vázquez, también en un comunicado en sus redes sociales, negó que la versión del supuesto fraude fuera cierta.