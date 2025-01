Andie Gago: la nueva promesa del pop que es producida por Adán Jodorowsky

Andie Gago es una joven artista que, con su talento y carisma, está captando la atención del público. En una reciente entrevista con Unotv.com compartió detalles sobre su carrera, su nuevo sencillo “Chiquitita Bum Bum” y el proceso creativo detrás de su primer disco, producido por el reconocido Adán Jodorowsky.

Andie Gago se define como una artista que encuentra en la música su principal medio de comunicación. Desde pequeña, su vida ha estado ligada al arte, ya que comenzó a tocar el violín a los siete años. Sin embargo, fue durante la pandemia que decidió dar el salto definitivo para dedicarse a la música de manera profesional.

“Toda mi vida he estado rodeada de música, pero fue en la pandemia cuando me dije: ‘Si no hago música, no voy a ser feliz. Esto es para lo que nací’. Fue un momento clave en mi vida”, confesó la cantante.

“Chiquitita Bum Bum”: Una historia triste con ritmo alegre

Andie Gago presenta “Chiquitita Bum Bum” como su más reciente sencillo, un tema que fusiona el pop con elementos de música urbana y electro. La canción, que a primera escucha suena alegre y bailable, esconde una historia de desamor.

“Es una historia sobre un amorío que me rompió el corazón. Era alguien que decía que quería algo conmigo, pero nunca fue claro. La canción refleja esa dualidad: una historia triste con un ritmo que te hace bailar”, explicó.

Aunque Andie se refiere a la canción como su primer reguetón, aclara que no es del todo correcto encasillarla en ese género. “Es más pop, con toques de electropop y algo urbano. Pero lo que realmente importa es cómo se siente al escucharla”.

De la música clásica al pop moderno

Una de las particularidades que distingue a Andie es su formación musical clásica. Su experiencia con el violín influye de manera directa en sus composiciones actuales, donde busca incorporar cuerdas en sus canciones.

“Aunque no hago música clásica, siempre busco que mis canciones tengan ese toque. Cuando estoy componiendo, pienso: ‘Pónganle violín, échenle cuerdas’. Es algo que me define y que quiero llevar a mis presentaciones en vivo”, comentó.

Un primer disco producido por Adán Jodorowsky

El gran salto en la carrera de Andie Gago se dio al trabajar en su primer disco, que será lanzado el próximo año y contará con 10 canciones producidas por Adán Jodorowsky. “Trabajar con Adán cambió mi perspectiva sobre cómo hacer música”, confesó.

Para Andie, el proceso fue transformador. “Antes de entrar al estudio con él, todo lo hacía desde casa. Pero trabajar con alguien como Adán te hace cambiar la mentalidad. Hay que llegar al estudio preparado, con ideas claras, y él te ayuda a llevar esas ideas al siguiente nivel”.

La cantante destacó la exigencia de Adán como productor, pero también su respeto hacia el proceso creativo de los artistas. “Me encantó que respetaba mis ideas y las complementaba. No trataba de cambiar mi esencia, sino de agregar valor a mi propuesta. Eso hizo que trabajar con él fuera una experiencia muy enriquecedora”.

El disco de Andie Gago ya está terminado y, según adelantó, irá liberando sencillos antes de su estreno oficial en 2025.

Con una propuesta que combina frescura, talento y autenticidad, Andie Gago es una artista a la que no hay que perder de vista. Su música es el reflejo de su alma, y su compromiso con el arte promete llevarla lejos en la escena musical. Mientras tanto, su sencillo “Chiquitita Bum Bum” ya está disponible en plataformas digitales, listo para conquistar nuevos corazones.