Tras causar diversos sentimientos (como ponernos a llorar por el ex o casi algo) y reflexiones en los fans con su nuevo álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny sorprendió al anunciar su posible regreso a México y varios países de Latinoamérica con su nueva gira titulada “No me quiero ir de aquí”.

El pasado 5 de enero, el Conejo Malo sacó su octavo álbum que no tardó nada en posicionarse en primer lugar en las listas musicales a nivel nacional e internacional.

A través de un emotivo video en Instagram, el artista puertorriqueño compartió su deseo de volver a los escenarios y conectar con su público latino que tanto lo ha motivado a seguir con su carrera:

El artista también reveló su intención de explorar nuevos destinos como Brasil y Japón, y regresar a lugares icónicos como Italia, Londres y España.

Aunque Bad Bunny confirmó en teoría sus planes de regresar a México, no proporcionó fechas específicas. Sin embargo, sus seguidores especulan que podría presentarse entre septiembre de 2025 e inicios de 2026. Esta teoría surge luego de que invitara a sus fans de Puerto Rico a registrarse en nomequieroirdeaqui.com para una serie de convivencias que durará hasta el 24 de agosto.

Considerando que prometió revelar fechas antes de finalizar el año, es posible que su visita ocurra entre septiembre y diciembre de 2025, o bien, que anuncie fechas para principios de 2026.

En una reciente entrevista para Rolling Stone, el intérprete de “PIToRRO DE COCO” habló sobre su participación en la WWE y cómo logró llevar un PPV (Pago Por Evento) a Puerto Rico. Este éxito motivó a la WWE a expandirse a Francia y ahora se rumora que presuntamente a México con el evento Backlash.

Aunque la WWE aún no confirma la fecha exacta del Backlash 2025 ni su realización en el país mexa, se especula que será dentro de los primeros 15 días de mayo, como es costumbre. Aún se desconoce si Bad Bunny participará como luchador o embajador del evento, pero el Conejo Malo ha expresado su deseo de seguir involucrado en la lucha libre, lo que abre la posibilidad de verlo en acción en México.

Bad Bunny (@sanbenito) talks to Rolling Stone about bringing @WWE's Backlash event to Puerto Rico.



"I saw that last year Backlash was in France, now it’s going to Mexico. They saw that it worked."



