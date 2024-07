Anette Cuburu ya no confía en nadie: “Solo en mí y mis hijos”

Anette Cuburu tiene 49 años. Foto: Cuartoscuro

Anette Cuburu lleva más de 33 años trabajando frente a las cámaras, como conductora y actriz, a pesar de lograr una exitosa carrera, en temas personales se ha llevado diversos golpes, por ello, reveló a Unotv.com, que ella ya no confía en las personas.

La conductora de televisión declaró, que con el paso del tiempo, aprendió que no debe creer en las personas, ahora le cuesta mucho tener una relación de pareja y confiar plenamente en alguien.

“Yo creo que por eso he hecho un equipo tan cerrado con mis hijos y conmigo, en ellos sí confío plenamente y en el amor que les doy porque no quiero recibir nada a cambio. Es un amor incondicional, cuando tienes hijos, entiendes lo que es el amor verdadero”, dijo Anette.

Anette Cuburu disfruta su libertad

Después de estar casada con Alejandro Benítez y de relacionarse amorosamente con Aarón Mizrahi, Anette Cuburu está disfrutando de su soltería.

“Me he acostumbrado a mi soledad y la he empezado a amar, me cuesta trabajo compartir la mitad de mi cama o el control de la tele. Yo ya tengo mis planes, tengo mis amigas y si quiero dormir hasta las 5 de la tarde porque estoy muerta nadie lo va a entender más que yo”, compartió la conductora de 49 años.

Anadió, que es una mujer desconfiada incluso en ocasiones prefiere no conocer personas nuevas por temor a ser traicionada: “Soy abierta, amigable y sencilla, me gusta llevarme con todo el mundo, pero de ahí a irme a platicar mis cosas peronales, después de que me han traicionado tantas veces, no lo hago”.

De vuelta al teatro

La también actriz, Anette Cuburu, regresa a los escenarios con la obra de teatro “Hijas de su madre”, al lado de grandes actrices como Patricia Reyes Spíndola, Laura Flores, Aylín Mujica y Lourdes Munguía.

La puesta en escena se centra en una mujer adinerada, que se alía con las tres amantes de su marido, para cometer el “crimen perfecto”. En búsqueda de la herencia millonaria del hombre, estas mujeres atravesarán por una hilarante historia que mantendrá al público en suspenso, con inevitables momentos de comedia.