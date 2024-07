“Dejen de matar gente”: Angélica Vale estalla contra rumores de su muerte; afirma que son “babosadas”

Angélica Vale estalló contra rumores de su muerte. Foto: Cuartoscuro

Angélica Vale reaccionó a los rumores que, afirmaban, había muerto en un accidente. A través de un video, la cantante y actriz se refirió a la falsa noticia como una “babosada”.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales. Qué babosada”.

Ver más Aqui ando… pic.twitter.com/vWRA616Q1z — Angelica Vale (@angelicavale) July 2, 2024

Además, la hija de Angélica María afirmó que ese tipo de noticias sólo causan alarma entre sus familiares. Por lo que, exigió, no decir ni creer “babosadas”.

“Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y nada más las preocupan a lo menso. No digan babosadas, por favor, ni crean babosadas”, sentenció la famosa.

En la grabación, Angélica Vale utilizó el rumor de su muerte para reiterarle a su hijo que no debe creer todo lo que ve o escucha en internet y redes sociales.

“¿Ves por qué no puedes creer todo lo que ves en internet? Las personas dicen que ya me morí y no ¿Dónde estoy?”, preguntó la famosa a su hijo.

Ante el cuestionamiento de su madre, el pequeño afirmó que se encontraba en casa con él.

Finalmente, Angélica Vale se dijo feliz por estar bien y en su casa, con sus seres queridos.

¿Dónde surgió el rumor de la muerte Angélica Vale?

Hace unos días, en TikTok comenzó a circular el rumor que afirmaba que la protagonista de “La fea más bella” había muerto en un accidente automovilístico. La falsa noticia comenzó a circular rápidamente en redes; aunque nadie confirmaba el deceso.

Tras la noticia, y sin mencionar nada respecto al tema, Angélica Vale apareció en su cuenta de X, antes Twitter, en donde deseó buena semana a todos sus fieles fanáticos.

Ver más ¡Muy buenos días! ¿Listos para un gran día? Empieza por sonreír… #VamosConTodo

Good morning!! Ready for a special day? Let’s start by smiling! #YouGotThis

🥰🥰🥰🥰 — Angelica Vale (@angelicavale) July 2, 2024

Fue hasta después cuando la cantante desmintió que estuviera siquiera enferma y pidió no inventar ni decir “babosadas”.