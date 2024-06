“Estamos aprendiendo a vivir, a amar”: Ángela Aguilar responde a polémica por su romance con Nodal

Ángela Aguilar se despoja de la playera para tatuarse. Foto: Cuartoscuro

Ángela Aguilar habló por primera vez de la polémica sobre su romance con Christian Nodal y señaló que está viviendo una “etapa preciosa” junto al cantante de regional mexicano, pidió a la gente que “no los crucifiquen” y aseguró que tanto ella como su pareja “están aprendiendo a vivir”.

De Ángela Aguilar se ha dicho que ya se casó con el compositor de “Probablemente” y que incluso está embarazada; en una entrevista reciente lo aclaró todo. El noviazgo de estas estrellas del mundo grupero sucede un mes después de que se anunciara la separación de Nodal y Cazzu, quienes tuvieron una hija, la pequeña Inti.

Ángela Aguilar responde por su romance con Christian Nodal

La intérprete de “Ahí donde me ves” defendió su relación con Christian Nodal en una entrevista con la revista Quien, además expresó que atraviesa por una etapa más en su vida, que no la define porque ella no quiere “ser la novia de nadie”, sólo quiere “ser Ángela y ya”.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo (…) Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe” Ángela Aguilar

La integrante de la llamada dinastía Aguilar agregó que su padre, Pepe Aguilar y su abuela Flor Silvestre le enseñaron que “tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo”. Indicó que ha optado por ser muy privada debido a las críticas que ha recibido en el pasado y también porque sus papás llevan así su vida.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño de crecer” Ángela Aguilar

La cantante también comentó que su romance merece un “chance”.

“Recuerde cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época en la que para algo venda tiene que estar mal. No hay nada malo en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho” Ángela Aguilar

En cuanto a si se casó en Roma como se ha dicho o si espera un bebé, respondió:

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ellas”

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no esconden su amor desde hace una semana. Ella lo ha acompañado en varias de sus presentaciones, como ocurrió en un show del sonorense en la Ciudad de México donde se dieron un beso ante el público.

