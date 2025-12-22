Así es el tráiler de La Odisea, la adaptación de Homero dirigida por Nolan

GENERANDO AUDIO...

La nueva cinta del director ya tiene tráiler. Foto: Reuters.

“La Odisea” ya cuenta con tráiler; hace unos minutos Universal Pictures lanzó el primer avance oficial de la próxima película dirigida por Christopher Nolan, quien regresa a la gran pantalla tras el éxito de “Oppenheimer”. El adelanto ofrece un primer vistazo a la adaptación cinematográfica del poema de Homero, una historia que ya ha sido llevada al cine en distintas ocasiones, pero que ahora contará con la visión del cineasta británico.

¿De qué trata el primer tráiler de “La Odisea”

En esta adaptación, Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca, quien intenta regresar a su hogar tras el conflicto bélico. A lo largo del viaje, el personaje enfrenta distintos obstáculos que no sólo provienen del mundo humano, sino también de los dioses, quienes intervienen de manera constante en su destino.

El elenco se complementa con la participación de Anne Hathaway y Tom Holland, cuyos personajes aún no han sido revelados en su totalidad.

La Odisea fue filmada completamente con cámaras IMAX, según el tráiler. Por otra parte, la dirección de fotografía está a cargo de Hoyte van Hoytema, mientras que la música original será compuesta por Ludwig Göransson.

¿Cuándo se estrena “La Odisea”?

La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026. De acuerdo con fans del director, se espera que Nolan repita el éxito que tuvo con la cinta de “Oppenheimer”.

La expectativa en torno a la cinta ha aumentado debido a la difusión de una presunta versión extendida del tráiler, proyectada actualmente en cines junto a “Avatar: Fuego y ceniza”.

