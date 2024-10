Tom Holland prepara nueva película de Spider-Man

Tom Holland comenzará rodaje en el verano de 2025. Foto: AFP

Tom Holland confirmó que ya esta trabajando en la cuarta película de Spider-Man y que en el verano del 2025 iniciarán el rodaje.

El actor estuvo invitado en el programa de Jimmy Fallon y fue ahí que reveló la noticia: “Empezamos a rodar el próximo verano. Todo está listo, ya casi estamos allí”.

Tom Holland volverá como Spider-Man

Previo a su visita en The Tonight Show de Jimmy Fallon, Tom Holland y su novia, Zendaya, platicaron en un podcast, que ya habían leído un guion, pero que le faltaba “una pulidita”.

“Los guionistas están haciendo un gran trabajo y todo va tomando la forma deseada”, dijo el actor, además recordó que esto había ocurrido hace tres semanas.

“Encendió un fuego dentro de mí (…), Zendaya y yo nos sentamos a leerlo juntos y de vez en cuando dábamos saltitos por el salón, porque realmente es una película que se ganará el respeto de los fans”, dijo Holland.

Universo de Marvel podría seguirse expandiendo

El anuncio se produce pocos días después del estreno en cines de Venom: The Last Dance, la última película dedicada al antihéroe protagonizada por Tom Hardy.

¿Podrían encontrarse ambos personajes en un futuro próximo? Aún no se sabe, pero también es posible que el regreso de Peter Parker tenga ramificaciones más amplias para el MCU, aunque mucho dependerá de lo que ocurra en próximos títulos, como Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps y la próxima entrega de Los Vengadores, titulada Doomsday, que llegará en mayo de 2026.