¿Cuándo estará disponible “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny? – Foto: AFP

Bad Bunny, cantante puertorriqueño de 30 años, anunció el lanzamiento de su octavo álbum llamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“. Para anunciar el estreno de su nuevo material, el reguetonero compartió un emotivo video que acumuló más de un millón de likes en menos de cuatro horas.

¿Cuándo saldrá el octavo álbum de Bad Bunny?

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió el adelanto oficial de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, en el que también compartió que el disco estará disponible para el público el domingo 5 de enero.

Por otro lado, compartió en Twitter un listado con 17 puntos, cada uno con la palabra “BOMBA“, dejando ver que su próximo álbum podría contar con ese mismo número de canciones.

Hasta el momento, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, ya compartió dos canciones que formarán parte de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“.

Bad Bunny lanzó “EL CLúB” el pasado 5 de diciembre, con un videoclip surrealista en el que el llamado “San Benito” colocó imágenes de su carrera y la bandera de Puerto Rico. “¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve ¿Será que ya me superó y le va bien?”, es parte de la letra.

Al mismo tiempo que anunció oficialmente su nuevo material discográfico, publicó el segundo sencillo del álbum: “PIToRRO DE COCO“, aunque esta vez sin videoclip oficial.

Bad Bunny hizo alusión a la Navidad y el Año Nuevo, aprovechando la época decembrina para dar un nuevo adelanto de lo que será su octavo disco de estudio con diferentes estilos, incluyendo los ritmos latinoamericanos presentes en el segundo sencillo.

Así anunciaron el estreno de “Debí tirar más fotos”

En la publicación de Instagram donde se anunció la fecha de lanzamiento de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, Bad Bunny incluyó un video de un adulto mayor repasando los momentos que no recuerda por no haberlos fotografiado.

“Muchas cosas he vivido, conocí mucha gente… gente buena. Fui a muchos países, pero ninguno como Puerto Rico. Quisiera haber tirado más fotos para enseñarte. Las fotos son momentos vividos, recuerdos de cosas que pasaron”. Fragmento del video de Bad Bunny

El anciano continúa reprochándose a si mismo: “Yo no era de estar tirando fotos por ahí ni estar subiendo stories ni nada de eso, yo decía que era mejor vivir el momento, pero cuando llegas a esta edad, recordar no es tan fácil. Debí tirar más fotos“.

“Debí haber vivido más, debí haber amado más cuando pude. Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”, remató el personaje principal ante la respuesta de una persona que no se ve en cuadro: “Pero yo a usted lo amo mucho”. “Y yo también a ti, Poncho”, le responde el adulto mayor.

Bad Bunny no ofreció mayor explicación sobre el contenido del video pero aclaró la razón del nombre de su nuevo álbum.

Todos los álbumes de Bad Bunny

Benito Martínez ha lanzado siete álbumes a la fecha; cinco de ellos fueron álbumes de estudio, una colaboración y un recopilatorio:

“x 100pre” (2018) – Álbum de estudio “Oasis “con J Balvin (2019) – Álbum colaborativo “Las que no iban a salir” (2020) – Álbum recopilatorio “YHLQMDLG” (2020) – Álbum de estudio “El último tour del mundo” (2020) – Álbum de estudio “Un verano sin ti” (2022) – Álbum de estudio “nadie sabe lo que va a pasar mañana” (2023) – Álbum de estudio

Casi un año con dos meses después de su último disco, Bad Bunny regresa con su octava creación, después de que anunciara en 2022 de que se tomaría un descanso de los escenarios e, incluso, tuviera una breve carrera como luchador en WWE.