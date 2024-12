“Tengo miedo”: amigo de Dulce dice que la cantante pudo presentir su muerte

Dulce murió a los 69 años. Foto: Cuartoscuro

La cantante Dulce habría presentido su muerte, según reveló el productor Iván Cochegrus. El amigo de la intérprete aseguró que, previo al fallecimiento de la famosa durante la Navidad, él sostuvo una reunión con ella y confesó cuáles fueron unas de sus últimas palabras.

“Me decía ‘tengo miedo’ y yo le dije ‘amiga, tú eres una guerrera… y vas a salir adelante, así que no te preocupes’, pero el destino te da estos momentos tan tristes… Ella lo presentía, pero a mí no me terminó de embonar porque yo la vi muy bien, físicamente muy bien, su cuerpo muy bien… Dulce era una mujer muy intuitiva y ella presentía algo”.

En entrevista con “Sale el sol”, destacó que la preocupación que le expresó Dulce se la hizo saber a Romina, la hija de la cantante. Además, Cochegrus reveló que la mirada de la intérprete de “Tu muñeca” era distinta.

“Me acerqué a Romina y le dije ‘Romi, está preocupada, Dulce está angustiada, no es la mirada de siempre’. No sabemos qué sentía ella dentro de su cuerpo, pero yo les puedo decir que no era para esperarse una noticia tan trágica, por lo menos a la mañana siguiente como yo la había visto 12 horas antes”

Además, el también amigo de la familia Pinal dijo que la hija de Dulce le agradeció la visita a su madre, pues la había hecho “muy feliz”.

“Algo que me escribió ayer Romi fue: ‘la hicieron muy feliz, tú y Roberto. Estaba muy feliz, platicó mucho con ustedes, no durmió’… Ella se la pasó hablado de todo. Yo no les puedo decir que era una persona en su fase terminal porque no fue así”.

Dulce recibía quimioterapias, según Iván Cochegrus

De acuerdo con Iván Cochegrus, la cantante estaba recibiendo un tratamiento que, incluso, describió como “milagroso” para la situación que vivía la famosa.

“Era una quimioterapia que le practicaban ahí mismo en su cuarto. También le dieron un medicamento que era muy caro, carísimo, un medicamento que era milagroso para esta situación”.