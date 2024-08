Belinda habría tenido encuentros con Iván Guzmán, hijo del “Chapo”, según Anabel Hernández

Belinda habría sido amiga de un hijo del “Chapo”, según reportes. Foto: Cuartoscuro

Anabel Hernández reveló la supuesta amistad entre Belinda e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del “Chapo” Guzmán. De acuerdo con la periodista, la cantante y el hijo del líder del cártel de Sinaloa habían sostenido algunos encuentros.

A través de su proyecto “Narcosistema”, Hernández reveló que Dámaso López Serrano, el “Mini lic”, socio y amigo de Iván Archivaldo Guzmán, fue quien le confesó la presunta relación que el hijo del “Chapo” había tenido con Belinda.

“Yo le pregunté directamente: ¿sabe, por ejemplo, si algunos de los “Chapitos” han estado involucrados con alguna artista? “Mini lic” dijo que sí… “Mini Lic” me dijo: ‘o sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía (era) con Belinda, él presumía… No recuerdo el año, pero él lo presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que, al final, terminó como amigos”.

Sin embargo, el “Mini Lic” no habría sido el único que reveló la cercanía que Belinda habría sostenido con el líder de los “Chapitos”. Una fuente de Anabel Hernández también habló y detalló un encuentro entre la exprometida de Christian Nodal y el joven capo mexicano.

“Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archivaldo y Belinda en el año 2022. Ocurrió en una hermosa residencia en la bahía de Altata, Sinaloa. Un paradisiaco lugar… Es un lugar donde los “Chapitos” les gusta” … Es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una cena romántica con la cantante Belinda”.

Además, Anabel Hernández detalló que, según su informante, el hijo del “Chapo” Guzmán también se habría mostrado espléndido con la famosa, al darle un costoso obsequio.

“Además de la cena romántica, Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda: un reloj de más de 200 mil dólares”.

Ésta no es la primera vez que Anabel Hernández vincula a integrantes de la farándula mexicana con miembros importantes del narcotráfico.