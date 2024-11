¡Se armó el pleito! Brenda Bezares habría contestado a Adrián Marcelo por ataques contra ella y sus hijos

Brenda Bezares está en polémica. Foto: Cuartoscuro

Brenda Bezares respondió a Adrián Marcelo luego de los ataques que el polémico conductor lanzó en su contra y la de sus hijos. A través de redes sociales, la esposa de Mario Bezares habría lanzado una indirecta, según consideraron los cibernautas.

“Es que el silencio y la sonrisa son dos armas de lo más poderosas, más de lo que imaginas. La sonrisa resuelve problemas, pero el silencio los evita”, dice el video que compartió la conductora a través de su cuenta oficial de Instagram.

Luego de la publicación, fans de la esposa de Mario Bezares celebraron la manera en la que ignora los malos comentarios de los que ha sido víctima.

“Me encanta que los comentarios negativos los pasas desapercibidos. Tú brillas sola”, “Lo más hermoso es tu forma de ver la vida, por eso muchos no soportan”, “Que nada ni nadie apague tu sonrisa, bella dama”, se puede leer en la publicación de Brenda Bezares.

Sin embargo, la esposa de Mayito no fue la única persona de la familia Bezares que contestó los comentarios de Adrián Marcelo, pues Alan, hijo de Brenda y Mario, también le respondió al conductor a través de redes sociales.

“¿Gala ya no te peló verdad? Ya no llores. Supéralo… No escupas pa’ bajo y pórtese bien. Abrazo”, escribió el hijo de Mario y Brenda Bezares.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de la familia Bezares?

Durante su participación en un programa, Adrián Marcelo habló de la familia Bezares y aunque aseguró que Mario hizo una estrategia de juego al interior de “La casa de los famosos México”, no perdió oportunidad de arremeter contra Brenda y sus hijos.

“Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares… No es de chil que vayan y que chin*** los hijos. Para mí no es chil, sus hijos ahorita los tengo bien atravesados, la señora y él me valen, pero a los hijos si me los encuentro les escupo”, afirmó Adrián Marcelo