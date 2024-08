Bruno Bichir y Luis de la Rosa se enfrentan “al ridículo” en cinta “Caras vemos”

Bruno Bichir y Luis de la Rosa protagonizan “Caras vemos”. Foto: CR

“Caras vemos” es una comedia mexicana, que protagoniza Bruno Bichir, Mariana Treviño, Blanca Guerra y Luis de la Rosa. Cuenta la historia de una familia poco convencional que se ve envuelta en un intercambio de personalidades después de que la pequeña Zoe tiene un encuentro místico con un antiguo dios.

Según compartió Bruno Bichir, en el podcast, de Claudia Lando y Alfredo Narváez, “3, 2… Uno”, hacer esta película representó uno de los retos más grandes para el actor, pues “se dejó caer al vacío del ridículo”.

“Esto es un salto triple mortal, donde yo voy a interpretar a una niña de 6 años y a un adolescente, que está este entre aburrida y y fascinada de la vida y con los medios digitales. Aparte interpreto de base a un hombre atribulado para mantener a su familia”.

Relató Bichir, que cuando llegó a los ensayos de la película “Caras vemos”, coincidió con sus compañeras y compañeros, sobre la preocupación de “saltar sin paracaídas” a esta aventura creativa.

“Dijimos vamos a hacerla con todo el rigor posible y hacer el ridículo en serio, para finalmente darle la vuelta y lograr que la gente la disfrute, aprenda, sienta, se emocione o se ría”. Bruno Bichir, actor

Por su parte, el actor de 23 años, Luis de la Rosa, dijo que quitó todas las expectativas sobre este trabajo y confió en él y todo su equipo de trabajo.

“Es hacerlo bien y pelotear, como cuando juegas tenis”, declaró Luis.

Bruno Bichir recuerda el momento de su infancia que “lo marcó” para toda la vida

En la película “Caras vemos”, que fue dirigida por Beto Gómez, Bruno Bichir da vida a Luis, un padre que ama con locura a cada miembro de su familia, a pesar de ser poco convencional.

Como cualquier familia, siempre existen diferentes altercados entre cada uno de ellos, sin embargo, Luis espera que algún día su familia llegue a cambiar, hasta que de pronto, su deseo se convierte en realidad luego de tener breve encuentro místico con un antiguo dios.

Bichir tendrá que interpretar a su hija pequeña de 6 años, lo que le hizo recordar esa etapa de su vida: “Todo me pasó a los 6 años, estoy marcado (…). Mis preferencias musicales, de vestimenta, de juegos, todo se definió en esa etapa y le tengo un gran cariño a mis seis años, me pasaron traumas importantes, como el famoso niño que me apagó las velitas del pastel y me traumó durante años”, reveló Bruno.

Luis de la Rosa inspirado en Bruno Bichir para la cinta “Caras vemos”

Luis de la Rosa, quien interpretó al cantante Luis Miguel, en la serie de Netflix, aseguró que él se inspiró plenamente en Bruno Bichir para la creación de su papel: “Hicimos muchos ensayos previamente al rodaje para justamente familiarizarnos todos con todos los personajes, para entender y poder interpretarlos”.

“Estuvo muy grande la esquizofrenia de hacer esta película, muy difícil, la verdad”. Luis ed la Roda

Ambos actores coincidieron en que el director de “Caras vemos” les dio mucha libertad para improvisar y descubrir la manera en que cada personaje se iría desarrollando durante el rodaje.

¿De qué trata “Caras vemos”?

La nueva comedia mexicana “Caras vemos” se estrena el próximo 22 de agosto y presenta una refrescante propuesta sobre el cambio de cuerpos, acompañada de un gran elenco encabezado por Mariana Treviño, Bruno Bichir, Alex de la Rosa y Blanca Guerra.

Tras un encuentro místico con un dios antiguo, cada miembro de la familia se encuentra en el cuerpo de otro: Laura, la madre, se convierte en una adolescente obsesionada con su celular y su novio; Luis, el padre, se ve atrapado en el cuerpo de su hijo Dante, mientras que la hija menor toma el cuerpo de su padre. Además, en el cuerpo de Mariana, la hija adolescente, se encuentra su aletargado hermano, y la pequeña Zoe se convierte en la sabia madre.

A medida que se desarrollan situaciones cómicas y conmovedoras, incluyendo más cambios de cuerpos entre si… los personajes aprenden a valorar y entender las diferencias de cada uno, llegando a comprender que el amor y la unidad como familia son lo más importante.

La nueva comedia familiar de Sony Pictures fue escrita por el guionista y productor, Charlie “el huevo” Barrientos, quien ha escrito sketches para la popular serie de comedia de YouTube, Backdoor y recientemente la película de El Roomie (2024).