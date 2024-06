Tributo a RBD: todo lo que se sabe del musical que revive la magia del grupo icónico

Preparan musical homenaje a RBD. Foto: Cuartoscuro

La banda RBD es una de las agrupaciones que ha marcado la escena musical. Sus éxitos son coreados por los miles de fans que tienen en todo México y otros países y ahora se prepara un musical homenaje al grupo conformado por Anahí, Dulce María, Maite, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Y Unotv.com te dice todo lo que se sabe hasta el momento.

Todo lo que se sabe del musical de RBD

Aunque comenzó a hablarse del musical inspirado en RBD, pocos son los detalles que se conocen del proyecto. Sin embargo, gracias a algunos de los que serán parte se han ido dando pistas de los que se espera en el escenario.

De acuerdo con una entrevista que ofreció Daniela Parra a varios micrófonos, entre ellos los de De primera mano, se confirmó la participación de la hija de Héctor Parra, hoy preso por corrupción de menores, en agravio de su hija menor, Alexa Hoffman.

“Lo único que les puedo decir es que vamos a andar muy rebeldes… Todo está padrísimo, pero ya no les voy a decir nada porque me van a regañar”.

Sobre si Belinda podría ser parte del elenco, Daniela Parra no soltó prenda, aunque confesó ser fan de la cantante, por lo que la haría muy feliz si estuviera en el musical homenaje a RBD.

“Oye, yo soy muy fan de Belinda y estaría muy feliz de que estuviera ella”

¿Quiénes estarán en el musical de RBD?

Si bien no hay nada confirmado todavía, se habla de varios nombres que podrían ser parte del musical de RBD. De acuerdo con el programa Chisme No Like, Mario Bautista podría ser uno de los famosos que forme parte de este proyecto.

Además, se habla de importantes celebridades como Belinda y Drake Bell, sin que, hasta el momento, algunos se haya confirmado.

En medio de los rumores y la expectativa que ha causado el musical de RBD, famosas como Danna Paola ya levantaron la mano para ser consideradas como parte del elenco.

En entrevista con varios medios, la cantante aseguró que sería muy padre si es que se da la oportunidad, pues confesó que ella es fan de la banda.

“Me encantaría, creo que sería algo muy padre. No sé si se dé la oportunidad, al final, todo en la vida sucede o no, pero es un proyecto al que le tengo muchísimo amor. Aparte soy superfan, entonces yo creo que sería brutal”