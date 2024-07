“No le saco, si hay que barrer”: Carlos Bonavides revela que estaría dispuesto a trabajar en la calle

Carlos Bonavides dijo que siempre busca oportunidades de trabajo. Foto: Cuartoscuro

Carlos Bonavides señaló que a pesar de que ya no tiene los mismos llamados en TV como en su época de gloria, cuando interpretó a Huicho Domínguez, siempre está buscando oportunidades de empleo y con tal de no quedarse sin ingresos estaría dispuesto a trabajar en la calle.

El actor comentó que se considera un hombre que no se deja vencer y toca puertas para conseguir trabajo. Sobre su situación económica, Carlos Bonavides negó encontrarse en bancarrota y esto se debe a que se mantiene activo.

Carlos Bonavides asegura que estaría dispuesto a trabajar en la calle

En una entrevista reciente con medios de comunicación, Carlos Bonavides negó que esté atravesando una crisis económica y esto se debe a que él mismo se ha encargado de buscar oportunidades a pesar de que casi ya no le llaman en la TV.

El protagonista de “El premio mayor” agregó que monetiza en TikTok.

“Me critican, (dicen) está en bancarota, está desempleado. Yo soy una persona que nunca se vence, soy persona que siempre trabaja, no permite que lo olviden, (en caso de no tener trabajo) toco puertas, voy a la calle Madero, pongo un anuncio: ‘sáquese un video con Huicho Domínguez para que salude a su mamá, a su papá, para mentarle la madre a quien quiera’. Hago dinero, hago TikToks y me va bien” Carlos Bonavides

El intérprete reconoció que sí necesita trabajo, sin embargo, por el momento le va bien. Ante un momento crítico dejó claro que no se quedaría con las manos cruzadas.

“Aprovecho para decir que necesito trabajo, claro que sí, pero honradamente y lícitamente como cualquier actor. Me voy a hacer un programa semanal a Guatemala, hago una película en Tijuana, y eso es producto de que ando pidiendo trabajo y Dios me bendice. A pesar de que me divorcié yo sigo manteniendo la casa donde vive Yodi, y que mi hijo esté bien, que no le falte nada, yo no le saco, y si hay que barrer, barro” Carlos Bonavides

El actor, consciente de que es una persona mayor, agregó que constantemente busca a los productores para que le den oportunidades.

“Voy a ver al productor, lo espero, le hablo y le digo: necesito trabajo. No me venzo, lucho, soy hombre de lucha, ese es problema de actores viejos que ya no se mueven, ya no piden trabajo, ya no tocan puertas” Carlos Bonavides

Bonavides finalizó aclarando que no sólo es un actor de comedia y maneja “perfectamente el drama y el melodrama”.

