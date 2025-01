GENERANDO AUDIO...

Carrie Underwood y Christopher Macchio. | Foto: AFP.

Donald Trump será investido por segunda ocasión como presidente de Estados Unidos este lunes 20 de enero. Y como parte de acto estarán presentes la cantante de country Carrie Underwood y el tenor Christopher Macchio, quienes participarán interpretando la canción patriótica “America The Beautiful” y el himno estadounidense, respectivamente.

Pero, ¿quiénes son Carrie Underwood y Christopher Macchio?

Carrie Underwood

Carrie Underwood, quien interpretará “America the Beautiful” en la investidura de Donald Trump, lanzó su carrera en “American Idol” en 2005, programa que le valió fama nacional.

Es originaria de Muskogee, Oklahoma, tiene 41 años y, actualmente, cuenta en su haber con nueve álbumes, más de 85 millones de discos vendidos y ocho Grammys.

El crecimiento artístico y profesional que la acompañó tras su salida del programa la ha colocado entre los artistas más destacados de su generación, indica el diario El País. Sin embargo, también asegura que su último disco de 2023, lleva más de 10 años sin colocar una sola canción en las listas de lo más escuchado.

A pesar de ello, la publicación sostiene que es una de las artistas femeninas más exitosas de la música country.

La actuación de la cantante se dará poco antes de que Trump preste juramento en el Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero, según una copia del programa inaugural proporcionada a The Associated Press el lunes.

“Amo a nuestro país y me siento honrada de que me hayan invitado a cantar en la inauguración y de ser una pequeña parte de este evento histórico. Me siento honrada de responder al llamado en un momento en el que todos debemos unirnos en un espíritu de unidad y mirando hacia el futuro”, dijo Underwood en un comunicado el lunes.

Christopher Macchio

Christopher Macchio es un vocalista internacional de música clásica y crossover, conocido por sus impresionantes actuaciones desde el balcón de la Casa Blanca en LIVE International Television, según indica su sitio web.

Ha realizado 10 conciertos anuales consecutivos con entradas agotadas como uno de los tres New York Tenors en el Carnegie Hall y el Lincoln Center, apariciones como invitado.

Actúa regularmente en Nueva York, Atlantic City, Filadelfia, Miami y Los Ángeles. Ha participado en películas como “Untitled Cabrini Film” sobre la vida de la Madre Cabrini, y “DON Q” protagonizada por Armand Assante.

Macchio hizo su debut profesional en un especial de concierto para PBS Television, y siguió con apariciones en Fox, NBC, ABC y RAI International.

Ha lanzado dos álbumes “Dolci Momenti (Sweet Moments)” y un álbum navideño títulado “O Holy Night“.

No obstante, según Vanity Fair, Macchio no cuenta con créditos profesionales en ninguna de las principales casas de ópera, como la Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán o la Ópera de Sídney.

De acuerdo con la misma publicación, Macchio conoció a Donald Trumo cuando el tenor fue llamado como reemplazo de último momento para una actuación de Nochevieja en Mar-a-Lago.

A partir de ese momento, Macchio siguió actuando para Trump en el patio de la Casa Blanca durante la Convención Nacional Republicana en 2020 después de que Trump aceptara la nominación de su partido.

Según dijo un representante de Macchio a la revista Vanity Fair, el tenor estará presente en varios eventos de la investidura de Trump, incluida la ceremonia de juramentación, donde cantará el himno nacional con la orquesta y el coro de la banda del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Donald Trump, ¿cómo será su investidura?

Por primera vez en 40 años, el acto se celebrará en el interior del Capitolio, en vez de en las escalinatas, para protegerse del frío polar.

Debido a las bajas temperaturas, Trump “romperá” la tradición y llevará a cabo el acto al interior del edificio que fue asaltado por una turba de sus simpatizantes hace poco más de cuatro años, en un intento de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Acto seguido se despedirán el presidente saliente Joe Biden y Kamala Harris, vicepresidenta y candidata presidencial que perdió contra Trump en los comicios de noviembre.

Donald Trump ha prometido unirse al público tras jurar el cargo. Esta jornada histórica concluirá por la noche con los tradicionales bailes. Además, están previstos tres discursos del nuevo presidente republicano.