Thalía y Paulina veían los conflictos como de familia. FOTO: Getty Images | AFP

En redes sociales se está reviviendo el video de una entrevista con miembros de Timbiriche donde destacan el rostro de Thalía cuando habla Paulina Rubio, dos famosas a las que, desde siempre, se les ha atribuido una rivalidad.

Algunos consideran que la rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio inició varias décadas atrás, lo que ha provocado una ríspida comunicación entre ambas artistas en varias ocasiones.

A pesar de que tanto Thalía como Paulina han mencionado que las disputas quedaron en el pasado, sigue siendo un conflicto memorable el de ambas cantantes.

Thalía y Paulina en medio del escándalo

En el video que ahora se hace viral, y que ha ganado relevancia por el número de interacciones entre los internautas, podemos ver a Paulina Rubio, Erick Rubín, Edith Márquez, Alix Bauer y a Thalía en una entrevista con Verónica Castro en el afamado programa “Mala Noche No”.

El tema, como en muchas ocasiones, fue una de las peleas entre Paulina y Thalía.

El video de un minuto y 24 segundos comienza con una explicación de la “Chica Dorada”, donde menciona que se ha peleado con todos los miembros de Timbiriche, incluyendo a Thalía, pero por la convivencia en el grupo, era algo más como de familia y que siempre buscaban arreglar.

Señala que, en Bogotá, Colombia, ambas se sentaron a platicar e incluso lloraron juntas para arreglar las cosas.

Sin embargo, la seriedad en el rostro de Thalía en una toma del programa a muchos de los internautas los dejó pensando en si realmente ya se llevaban bien.

Paulina no deja en la entrevista que se noten los problemas internos y expone que no le tiene envidia a Thalía, aunque sea “una chava guapísima y con talento”, pero recuerda que ella tiene lo suyo, agrega que a los 17 años no cree que se pueda morir de envidia.

Subraya que ambas siempre se quieren superar entre ellas, incluso con los trabajos que desempeñaban fuera de Timbiriche, como las telenovelas.

Por su parte, Thalía recuerda que, como toda la gente, a veces se levantan de buenas y otras de malas, por lo que cada quien se aísla.

También ve en la entrevista que son problemas como de familia, en una convivencia que es tan continua que todos los compañeros de la agrupación se veían para comer, cenar y desayunar.

Internautas opinan sobre el conflicto entre Thalía y Paulina

Hasta el momento, el video subido a TikTok por el usuario, elreydelchocolatecuenta con más de 434 mil vistas, 8 mil 614 “Me Gusta” y 565 comentarios, entre los que se puede ver a usuarios que destacan el rostro de Thalía cuando habla Paulina a cuadro.

Te dejamos algunos de los comentarios en la red social: