Tras la íntima y discreta boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, el pasado 24 de julio, Cazzu reapareció cantando ‘Como la flor’ de Selena en redes sociales.

A tan solo unos meses de que Nodal hiciera pública su separación con la cantante argentina y posteriormente anunciara su romance con Ángela, la rapera volvió a la luz pública y se mostró en redes sociales cantando el popular tema de Selena.

Esto ocurrió durante un programa de televisión que presuntamente se transmitirá a mediados de agosto en YouTube, según la información que filtró la Fanpage @cazzuglobal en Instagram.

Cazzu reaparece cantando ‘Como la flor’ de Selena

A pesar de que Cazzu anunció en un comunicado que se alejaría de las redes sociales para dar tiempo a que la polémica bajara, se hizo viral un video en el que se puede ver a la mamá del primer hijo de Nodal interpretando el tema de la Reina del Tex-Mex.

En el clip se escucha a Cazzu interpretar la frase “Si en mí, no encontraste felicidad, tal vez, alguien más te la dará. Como la flor… Con tanto amor… me diste tú, se marchitó, me marcho hoy… Yo sé perder”.

El tema de Selena habla sobre un rompimiento amoroso y su respectivo duelo, por ello en redes sociales varios internautas empatizaron con Cazzu por su ruptura amorosa con Nodal y el escándalo que se derivó de ello, muchos aplaudieron la manera en que ha enfrentado las polémicas de su ex.

Esta es la letra completa de la canción

Yo sé que tienes

Un nuevo amor

Sin embargo, te deseo lo mejor

Si en mí, no encontraste

Felicidad

Tal vez, alguien más te la dará

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder; pero

Ah-ah, ay

Cómo me duele

A ah-ah, ay

Cómo me duele

Si vieras cómo duele

Perder tu amor

Con tu adiós te llevas mi corazón

No sé si pueda

Volver a amar

Porque te di todo el amor que pude dar

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder; pero

Ah-ah, ay

Cómo me duele

Ah-ah, ay

Cómo me duele

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder; pero

Ah-ah, ay

Cómo me duele

Ah-ah, ay

Cómo me duele

Ah-ah, ay

Cómo me duele